Nhận định Chelsea – Wolverhampton Wanderers vào lúc 03:00 ngày 09/11

Nhận định Chelsea – Wolverhampton Wanderers hứa hẹn sẽ là một trận cầu đầy kịch tính, hấp dẫn. Trong khi Chelsea đang nỗ lực tìm lại sự ổn định để bám đuổi top đầu, Wolves lại chìm sâu trong khủng hoảng và khát khao một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Liệu lợi thế sân nhà có giúp The Blues giành trọn 3 điểm, hay “Bầy sói” sẽ tạo nên bất ngờ tại Stamford Bridge?

Đánh giá phong độ của Chelsea – Wolverhampton Wanderers

Trận đấu giữa Chelsea và Wolverhampton Wanderers trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025/26 được dự báo sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về đội chủ nhà. Với phong độ trái ngược và lợi thế sân nhà, The Blues được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trước một “Bầy sói” đang sa sút không phanh.

Chelsea: Dần tìm lại sự ổn định

Sau giai đoạn đầu mùa giải có phần chuệch choạc, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca đang dần tìm lại được sự ổn định cần thiết. Mặc dù vừa nhận thất bại 1-2 trước Sunderland ở vòng 9, nhưng trước đó họ đã có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tại Champions League, The Blues cũng thể hiện bộ mặt ấn tượng với những chiến thắng thuyết phục, trong đó có màn vùi dập Ajax 5-1. Điều này cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge vẫn sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ trẻ tài năng, sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào. Sức trẻ và khát khao chiến thắng là vũ khí lợi hại của Chelsea ở thời điểm hiện tại.

Chelsea đang thi đấu khá ổn định

Wolverhampton Wanderers: Khủng hoảng không lối thoát

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Wolverhampton đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. “Bầy sói” là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa có được bất kỳ chiến thắng nào sau 10 vòng đấu đầu tiên của hai mùa giải liên tiếp, một kỷ lục đáng buồn trong lịch sử giải đấu.

Họ đang chìm sâu ở vị trí cuối bảng xếp hạng với thành tích bết bát, chỉ hòa 2 và thua 8 sau 10 vòng đầu mùa 2025/26. Hàng công thi đấu bế tắc trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến HLV Vitor Pereira đang phải chịu áp lực cực lớn và đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Chuyến làm khách đến sân của một Chelsea đang khát khao chiến thắng được dự báo sẽ là một thử thách quá sức đối với Wolves.

Bảng tỷ lệ kèo trận Chelsea – Wolverhampton Wanderers

Bảng tỷ lệ kèo trận Chelsea – Wolverhampton Wanderers chi tiết dưới đây sẽ đem đến cho bạn góc nhìn khách quan nhất.

Soi kèo châu Á Chelsea – Wolverhampton Wanderers

Nhìn vào thành tích đối đầu gần đây, The Blues cũng đang chiếm ưu thế. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea đều giành chiến thắng, bao gồm cả màn hủy diệt Wolves với tỷ số 6-2 ngay trên sân Molineux vào tháng 8 năm 2024. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở đấu trường cúp, The Blues cũng đã có chiến thắng đậm đà 6-0.

Trong bối cảnh Wolves đang khủng hoảng trầm trọng và chưa thắng nổi trận nào ở Premier League mùa này, việc đặt niềm tin vào đội chủ nhà là một lựa chọn an toàn. Dù HLV Enzo Maresca có thể sẽ xoay tua lực lượng, nhưng với dàn cầu thủ trẻ chất lượng, Chelsea vẫn đủ sức tạo ra một chiến thắng cách biệt.

Dự đoán: Chelsea -1.25

Soi kèo châu Âu Chelsea – Wolverhampton Wanderers

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía Chelsea, đặc biệt là khi họ được thi đấu tại Stamford Bridge. Trong 5 lần tiếp đón Wolves gần nhất trên sân nhà, The Blues đã có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Với phong độ bết bát của đội khách, rất khó để họ có thể tạo nên bất ngờ và ra về dù chỉ với 1 điểm. Do đó, lựa chọn Chelsea thắng ở kèo châu Âu là quyết định hợp lý nhất.

Dự đoán: Chelsea thắng

Soi kèo Tài Xỉu Chelsea – Wolverhampton Wanderers

Kèo Tài Xỉu của trận đấu này được các nhà cái đưa ra ở mức 2.75, một con số khá hợp lý. Những cuộc đối đầu gần đây giữa Chelsea và Wolves thường có nhiều bàn thắng được ghi. Thống kê cho thấy, 5 trong 6 trận gần nhất giữa hai đội có tổng số bàn thắng lớn hơn 3. Cụ thể, trận lượt đi mùa này đã kết thúc với tỷ số 6-2 nghiêng về Chelsea. Trận đấu vào tháng 2/2024 cũng có tới 6 bàn thắng được ghi khi Wolves bất ngờ thắng 4-2.

Chelsea đang sở hữu hàng công khá tốt với trung bình 2,3 bàn/trận tại Champions League. Trong khi đó, hàng thủ của Wolves lại đang là một trong những hàng thủ tệ nhất giải. Với thế trận một chiều được dự báo, khả năng Chelsea tạo ra một cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ là rất cao. Do đó, cửa Tài là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Dự đoán: Tài 3

Dự đoán tỷ số Chelsea – Wolverhampton Wanderers

Với những phân tích trên, một chiến thắng đậm đà cho Chelsea là điều đã được dự báo trước. Đội chủ nhà không chỉ vượt trội về mọi mặt mà còn có lợi thế tâm lý rất lớn.

Dự đoán: Chelsea 3 – 0 Wolverhampton Wanderers

Chelsea sẽ giữ được 3 điểm trên sân nhà của mình

Tổng kết

Cùng Xoilac phân tích mọi yếu tố từ phong độ, lịch sử đối đầu đến lực lượng đều đang ủng hộ Chelsea. Một chiến thắng trước Wolves không chỉ giúp The Blues củng cố vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là bước chạy đà tâm lý hoàn hảo cho những trận đấu khó khăn sắp tới. Ngược lại, với Wolves, họ cần một phép màu thực sự để có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện tại.