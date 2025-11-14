HLV Kim Sang Sik bất ngờ gọi Xuân Son lên tuyển Việt Nam ngay tháng 11 này

HLV Kim Sang Sik bất ngờ gọi Xuân Sơn lên tuyển Việt Nam cho đợt tập trung tháng 11/2025, tạo nên cơn địa chấn trong làng bóng đá nước nhà. Việc triệu tập 1 tiền đạo vừa trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương gãy xương kinh hoàng là quyết định chưa từng có tiền lệ của vị chiến lược gia người Hàn, một nước cờ mạo hiểm nhưng đầy tính toán, hứa hẹn tạo ra đột biến cho hàng công trước thềm vòng loại Asian Cup 2027. Cùng Xoilac tìm hiểu một cách chi tiết qua bài viết dưới đây!

Cú sốc trên bảng danh sách

Khi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam được công bố, cái tên Nguyễn Xuân Sơn đã ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý. Đây là bất ngờ lớn, bởi tiền đạo của Thép Xanh Nam Định đã phải ngồi ngoài gần một năm sau chấn thương gãy cả xương chày, xương mác kinh hoàng trong trận chung kết AFF Cup 2024. Chấn thương nghiệt ngã ấy đã lấy đi của anh danh hiệu vô địch và cả giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026.

Hành trình 10 tháng ròng rã trong phòng hồi phục, với những nỗ lực phi thường để có thể quay lại sân cỏ, chính là lý do thuyết phục HLV Kim Sang Sik. Dù Xuân Sơn mới chỉ có vài phút thi đấu trong một trận giao hữu, sự trở lại của anh đã được ghi nhận. Việc được gọi lên tuyển không chỉ là phần thưởng cho ý chí sắt đá mà còn là sự khẳng định về tài năng của 1 trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam sở hữu.

Xuân Sơn đã có trong danh sách triệu tập của hlv Kim Sang Sik

Lý giải quyết định phá lệ của HLV Kim Sang Sik

Việc triệu tập Xuân Sơn không phải là quyết định cảm tính. Đằng sau sự bất ngờ đó là những phân tích sâu sắc về tình hình nhân sự của đội tuyển và một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Đây có thể được xem là một ván cờ mà ở đó, ông Kim chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội lớn hơn cho tương lai.

Cơn khát bàn thắng và bài toán hàng công nan giải của ĐT Việt Nam

Nhìn vào thực tế, hàng công của đội tuyển Việt Nam đang không có được sự ổn định cần thiết. Trong hai trận đấu gần nhất gặp Nepal, dù đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 6 điểm, nhưng lối chơi tấn công của đội vẫn chưa thực sự thuyết phục và chỉ có một tiền đạo duy nhất ghi bàn.

Những chân sút chủ lực quen thuộc như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải đều chưa đạt được trạng thái phong độ cao nhất. Trong khi đó, các nhân tố trẻ hơn vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định mình.

Bối cảnh đó buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm kiếm những giải pháp mới, những phương án tấn công đột biến hơn. Sự bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, đặc biệt là trước những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu, là một vấn đề đã tồn tại từ lâu.

Việc chỉ phụ thuộc vào một vài cái tên quen thuộc khiến lối chơi của đội tuyển dễ bị bắt bài, thiếu đi sự đa dạng cần thiết. Ông Kim cần nhân tố có khả năng tạo ra sự khác biệt, và Xuân Sơn, với những gì đã thể hiện, chính là câu trả lời mà ông đang tìm kiếm.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam đã có phong độ rất thất thường

Xuân Sơn – Mảnh ghép còn thiếu cho hàng công?

Nguyễn Xuân Sơn mang trong mình những phẩm chất mà hàng công đội tuyển Việt Nam đang rất cần. Với chiều cao 1,86m, anh sở hữu nền tảng thể hình, thể lực lý tưởng cho vị trí tiền đạo cắm. Khả năng tì đè, làm tường, tranh chấp bóng bổng và hoạt động độc lập của Xuân Sơn là vũ khí cực kỳ lợi hại. Anh không chỉ là một cỗ máy săn bàn với khả năng dứt điểm đa dạng mà còn có lối chơi thông minh, di chuyển khôn ngoan, tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Lối chơi trực diện, mạnh mẽ của Xuân Sơn đặc biệt hữu ích trong các tình huống tấn công chuyển trạng thái và khi đối đầu với những đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông như Lào. Sự có mặt của anh trên sân, dù chỉ là trên băng ghế dự bị, cũng sẽ mang lại phương án chiến thuật chất lượng, một “quân bài trong tay áo” mà ông Kim có thể tung ra khi cần thiết.

Phép thử tâm lý và niềm tin của vị chiến lược gia người Hàn Quốc

Quyết định gọi lại Xuân Sơn còn mang một ý nghĩa sâu sắc về mặt tinh thần. Nó cho thấy niềm tin tuyệt đối từ HLV Kim Sang Sik vào năng lực và ý chí của học trò. Thay vì chờ đợi Xuân Sơn phải chứng minh bản thân ở V-League, ông muốn trực tiếp kiểm tra phong độ cùng nền tảng thể lực của chân sút từng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Hành động này gửi đi thông điệp rõ ràng đến toàn đội: cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở với những ai có tài năng, khát khao cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ, bất kể hoàn cảnh. Việc trao cơ hội cho một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn sẽ tiếp thêm động lực cạnh tranh cho toàn đội, thúc đẩy các cầu thủ khác phải nỗ lực hơn nữa để giữ vững vị trí.

Việc triệu tập Xuân Sơn sẽ là phép thử tâm lý tốt nhất

Phản ứng đa chiều và những kỳ vọng vào sự trở lại của “Người hùng”

Ngay sau khi danh sách được công bố, sự trở lại của Xuân Sơn đã trở thành chủ đề nóng bỏng. Nó thu hút sự quan tâm và tạo ra những luồng ý kiến đa chiều từ giới chuyên môn, truyền thông cho đến người hâm mộ cả nước.

Giới chuyên môn: Giữa hoài nghi và sự ủng hộ

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam đã đưa ra những nhận định trái chiều. Một bộ phận tỏ ra thận trọng, cho rằng đây là quyết định mạo hiểm. Họ phân tích rằng việc vội vàng đưa cầu thủ mới bình phục trở lại môi trường thi đấu đỉnh cao có thể tiềm ẩn nguy cơ tái phát chấn thương.

Hơn nữa, cảm giác bóng và nền tảng thể lực sau thời gian dài không thi đấu là một dấu hỏi lớn. Việc triệu tập Xuân Sơn có thể mang nhiều giá trị về biểu tượng hơn là chiến thuật ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia lại bày tỏ sự ủng hộ đối với nước đi của HLV Kim Sang Sik. Họ cho rằng, việc đưa Xuân Sơn lên tuyển ở thời điểm này, dù có thể chưa sử dụng ngay, là một bước đi hợp lý để anh dần làm quen lại với môi trường đội tuyển.

Quá trình tập luyện cùng các đồng đội dưới sự giám sát của đội ngũ y tế hàng đầu sẽ là cách tốt nhất để đánh giá mức độ hồi phục và giúp anh lấy lại nhịp độ thi đấu. Họ tin rằng, với đẳng cấp đã được chứng minh, Xuân Sơn chỉ cần thời gian để tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình.

Khán giả hãy còn hoài nghi về sự trở lại của Xuân Son

Người hâm mộ: Vỡ òa trong hy vọng

Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tin tức về sự trở lại của Xuân Sơn giống như món quà đầy ý nghĩa. Hình ảnh một chiến binh quả cảm, người đã cháy hết mình vì màu cờ sắc áo tại AFF Cup 2024 và rồi gục ngã trong tiếc nuối vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. Vì thế, sự trở lại này không chỉ đơn thuần là sự bổ sung một cầu thủ chất lượng mà còn là biểu tượng của ý chí và nghị lực vượt khó.

Trên khắp các diễn đàn – mạng xã hội, người hâm mộ đã gửi vô vàn lời chúc mừng và động viên đến tiền đạo mang hai dòng máu Việt Nam – Brazil. Họ bày tỏ sự tin tưởng vào quyết định HLV Kim Sang Sik và đặt kỳ vọng lớn lao cho màn tái xuất của “người hùng”. Dù anh có ra sân trong trận đấu với Lào hay không, sự hiện diện của anh trong danh sách đội tuyển đã đủ để thắp lên ngọn lửa hy vọng, niềm tin vào một hàng công mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Người hâm mộ đã rất vui mừng khi Xuân Son trở lại

Tương lai nào chờ đón Xuân Sơn và ĐT Việt Nam?

Sự trở lại của Xuân Sơn mở ra nhiều kịch bản thú vị cho tương lai gần của đội tuyển Việt Nam, trước mắt là trận đấu với Lào và xa hơn là cả một chặng đường dài phía trước.

Kịch bản nào cho trận đấu với ĐT Lào?

Trong trận đấu gặp đội tuyển Lào vào ngày 19/11 tới, khả năng ra sân từ đầu của Xuân Sơn là không cao. Với một cầu thủ vừa trở lại, ban huấn luyện chắc chắn sẽ rất thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có. Kịch bản hợp lý nhất là Xuân Sơn sẽ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào diễn biến trên sân, anh hoàn toàn có thể được tung vào sân trong hiệp hai, có thể là những phút cuối trận. Đây sẽ là cơ hội quý giá để anh tìm lại cảm giác thi đấu trong một trận cầu chính thức, đồng thời là phương án tấn công hữu hiệu nếu đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc.

Ngay cả khi không vào sân, sự hiện diện của anh cũng là một lời khẳng định về chiều sâu lực lượng và các phương án tấn công đa dạng mà ông Kim đang xây dựng. Toàn bộ 23 cầu thủ được triệu tập đều sẽ được đăng ký thi đấu, mở ra cơ hội cho tất cả mọi người.

Tầm nhìn dài hạn: Hướng tới Vòng loại Asian Cup và xa hơn nữa

Nhìn xa hơn, việc gọi lại Xuân Sơn ngay từ bây giờ là bước chuẩn bị cho tương lai. HLV Kim Sang Sik đang hướng đến việc xây dựng một bộ khung ổn định và giàu sức cạnh tranh cho những mục tiêu quan trọng hơn ở phía trước, đặc biệt là giai đoạn then chốt của vòng loại Asian Cup 2027. Khi Xuân Sơn hoàn toàn bình phục, lấy lại 100% phong độ, anh sẽ là vũ khí chiến lược không thể thiếu của đội tuyển.

Sự cạnh tranh trên hàng công giữa Xuân Sơn, Tiến Linh, Tuấn Hải và các tiền đạo trẻ khác sẽ tạo ra cuộc đua tranh vị trí quyết liệt nhưng lành mạnh. Điều này sẽ thúc đẩy tất cả cùng tiến bộ, mang lại lợi ích lớn nhất cho sức mạnh chung của “Những chiến binh Sao Vàng”. Tầm nhìn của ông Kim không chỉ dừng lại ở một trận đấu, mà là cả quá trình xây dựng và hoàn thiện đội tuyển để có thể vươn tới những đỉnh cao mới.

Xuân Son là mắt xích quan trọng của đội tuyển chúng ta

>>>Xem thêm: Làm sao để giữ thể lực tốt khi thi đấu 90 phút

Lời kết

Tin tức bóng đá đưa tin về việc quyết định triệu tập Nguyễn Xuân Sơn trở lại đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik là nước cờ đầy bất ngờ nhưng hợp lý và mang tính chiến lược cao. Nó không chỉ giải quyết bài toán cấp bách trên hàng công mà còn thể hiện tầm nhìn xa của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong việc xây dựng một đội tuyển giàu sức cạnh tranh, có chiều sâu.